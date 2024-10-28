محافظ جنوب سيناء يستعرض مقترحات لإعادة تشغيل الفنادق المغلقة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أحد كبار المستثمرين ومالك مجموعة فنادق بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار تعزيز لقاءات المستثمرين وتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة وفرص الاستثمار المتاحة، بما يشمل مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في مشروعات التنمية، من خلال عرض خطة التنمية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قسمت المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية تستفيد من ميزاتها الفريدة، ومنها قطاع رأس سدر لاستقبال السياحة الداخلية، وقطاع أبو زنيمة وأبورديس لدعم الصناعات المعدنية والبترولية، وقطاع سانت كاترين كوجهة دينية وتاريخية، وقطاع شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة، وقطاع نويبع كمركز لوجستي للتصدير والنقل إلى أوروبا.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مع الإشارة إلى الخطة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، وأهمية أن تكون لجنوب سيناء مساهمة عادلة في هذا الهدف عبر تحسين الخدمات السياحية والترويج المكثف للمحافظة مشيدا بجهود المستثمرين المنتجعات التي تعد من أقدم وأكبر المنتجعات في المحافظة.

وجرى استعراض الرؤية الشاملة للتنمية العمرانية والاستدامة، ومقترحات لإعادة تشغيل الفنادق المغلقة بشرم الشيخ، والأهداف الدولية للتنمية المستدامة عبر قطاعات البيئة، الاقتصاد، والثقافة وفرص مشاركة المستثمرين الايطاليين في ادارة مشروعات الاستثمارية والسياحية في مدينة سانت كاترين والتي تشمل جهود التنمية بها 22 مشروعا خلال المرحلة الأولي.

ومن جهته، أبدى المستثمر إعجابه بأفكار المحافظ، معبراً عن تقديره للتركيز على التنمية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة، والتخطيط الاستراتيجي للمحافظة في جميع القطاعات السياحية والاستثمارية، خاصة المشروعات التنموية في سانت كاترين .

وأشار المحافظ إلى مقترح لدعوة عدد من السفراء على دفعات متتالية للترويج لمشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، وتنظيم أحداث دولية للترويج السياحي بشرم الشيخ.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لوضع خطوط التعاون والترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة.