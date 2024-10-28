الحقنة بـ 15 ألف جنيه.. توفير "الأوزروديكس" مجانا لمنتفعي التأمين الصحي بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن توفير عقار الأوزروديكس لحقن شبكية العين وإضافته للمرة الأولى ضمن حزم الخدمات المجانية المقدمة لأهالي الأقصر من منتفعي التأمين الصحي الشامل داخل مركز الرمد التابع لمجمع الأقصر الطبي الدولي، وذلك سعياً من الهيئة لتلبية تطلعات منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة.

ويجري حقن العقار لمرضى ارتشاح الشبكية "اعتلال شبكي سكري" بواسطة أساتذة متخصصون في طب وجراحة العيون ، ويتم تكرار الحقن للمريض عند الحاجة.

وفي هذا الصدد أعلن الدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أول حالة حقن لعقار الأوزروديكس لمريض يعاني من الارتشاح الشبكي داخل مركز الرمد بالمجمع الطبي الدولي.

يذكر أن تكلفة الحقنة الواحدة للاوزروديكس تتخطى الـ 15 ألف جنيه، وتقدم مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.