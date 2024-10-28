حريق في مخزن مواد غذائية بسوهاج والحماية المدنية تُسيطر عليه

كتب- محمد فتحي:

نشب حريق في مخزن مواد غذائية بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخزن بإحدى العقارات دائرة مركز شرطة البلينا.

على الفور تم الدفع بـ2 سيارة من الحماية المدنية إلى مكان الحريق، إذ تبين من الفحص أن الحريق نشب بمخزن مواد غذائية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

كما تبين من الفحص، أن الحريق لم ينتج عنه إصابات، إذ انحصرت التلفيات في احتراق كمية من المواد الغذائية.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.