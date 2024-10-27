150 جنيهًا سعر موحد لكرتونة البيض.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

عقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي السلاسل التجارية الكبرى وكبار الموردين بالإسكندرية، لبحث عرض السلع بأسعار مخفضة، والبدء في تطبيق أسواق اليوم الواحد داخل القرى والنجوع، لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تقرر توحيد سعر كرتونة بيض المائدة "المزارع" لتصبح بـ150 جنيهًا فقط، اعتبارًا من الغد، داخل عدد من السلاسل والمحال التجارية الكبرى التي سيُعلن عنها.

وأشار البيان إلى أنه سيُطرح البيض بنفس الأسعار في منافذ المجمعات الاستهلاكية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان ومديرية الزراعة، في إطار تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على توفير جميع السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم وتلبية كافة احتياجاتهم. وأوضح عزم المحافظة على التعاون مع أصحاب السلاسل التجارية لتطبيق نموذج "أسواق اليوم الواحد" لكسر جميع حلقات التداول بين المنتجين والمستهلكين.

وأوضح أن أسواق اليوم الواحد تتيح للمزارع عرض منتجاته مباشرة للجماهير بأسعار مخفضة ومربحة له، مؤكدًا أن السوق لن يقتصر على المنتجات الزراعية فقط، بل سيشمل جميع السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطن.

ووجه المحافظ الشكر إلى أصحاب وممثلي السلاسل التجارية المتعاونة في هذه المبادرة على مشاركتهم ودعمهم في تخفيف الأعباء عن المواطن السكندري، من خلال توفير السلع والمنتجات الأساسية بالأسعار المناسبة.