بالأسماء.. جثة و18 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية على طريق محور الضبعة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية على طريق محور الضبعة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة عبد الرحمن رمضان حسين (18 عامًا) مقيم ببني سويف.

كما أصيب كلا من:

مريم سمير عبد السلام (18 عامًا): مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات بالوجه.

أيه أبو النور محمود (16 عامًا): مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة.

أرزاق محمود محمد (16 عامًا): مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وآثار ما بعد الارتجاج.

هدى عودة طلبه عوض (15 عامًا): مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة.

أشجان خميس نمر (23 عامًا): مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

محمد خميس نمر (19 عامًا): مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

هالة عودة طلبة (17 عامًا): مصابة بجرح بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

فرحة جبل جمعه (14 عامًا): مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

أحمد عبد الفتاح محمد علي (28 عامًا): مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

عمر عزام حسن سليمان (19 عامًا): مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

صابر أنور محمد عبد السلام (25 عامًا): مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

إسلام إبراهيم رجب (14 عامًا): مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

حنان رجب توبة (17 عامًا): مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

شيماء جمعة عبد الله (40 عامًا): مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

أسماء عزام حسن (18 عامًا): مصابة بكسر بعظمة الأنف.

حازم عبد الفتاح محمد (14 عامًا): مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

شخصان مجهولان الهوية: فاقدان للوعي ومصابان باشتباه نزيف بالمخ.

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون ومستشفى 6 أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.