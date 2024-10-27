بينهم أطفال.. محافظ بورسعيد يطمئن على حالة مصابي حادث الشادر (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتقل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى مستشفى 30 يونيو، اليوم الأحد، للاطمئنان على حالة مصابي حادث اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة على طريق الشادر جنوب المحافظة.

استقبل الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد، محافظ بورسعيد فور وصوله المستشفى، حيث أطلع على حالة المصابين في حادث السير. وأطمأن خلال الجولة على الحالات الموجودة ومدى جاهزية المستشفى، والجهد المبذول لإسعاف كافة الحالات وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة في وقت قياسي.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمة المقدمة للحالات المصابة بمستشفى 30 يونيو، مُوجهًا باستمرار الأطقم الطبية في بذل المزيد من الجهد، وذلك للإرتقاء بجودة الخدمة الطبية للوصول لأعلى رضا المواطنين في المحافظة.

وكانت هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، قد أعلنت عن نقل 15 مصابًا بينهم أطفال إلى مستشفى 30 يونيو، إثر حادث سير لإحدى السيارات على طريق الشادر. وتراوحت الحالات ما بين المستقرة والمتوسطة، وحالتين فقط في حالة حرجة، حيث تلقى المصابون العلاج اللازم.