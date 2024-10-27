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مصرع طالبتين تحت عجلات القطار بسوهاج

08:45 م الأحد 27 أكتوبر 2024

تعبيرية

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سوهاج - عمار عبدالواحد:
لقيت طالبتان مصرعهما، اليوم الأحد، تحت عجلات القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في منطقة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع الحادث، حيث لقيت فتاتان مصرعهما تحت عجلات القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالقرب من محطة سكة حديد مشطا (محطة فرعية).

تبين أن الضحيتين هما دينا ميلاد فاروق، طالبة جامعية، وسامية سامح موريس، طالبة جامعية، وقد تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة. كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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