15 مصابًا بينهم أطفال في حادث تصادم جنوبي بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 15 شخصًا بينهم أطفال، اليوم الأحد، في اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة، على طريق الشادر جنوب محافظة بورسعيد.

أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن نقل 15 مصابًا، بينهم أطفال، إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، نتيجة حادث سير لإحدى السيارات على طريق الشادر جنوب المحافظة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن الحالات تراوحت بين المستقرة والمتوسطة، مع وجود حالتين فقط في حالة حرجة، وقد تلقى المصابون العلاج اللازم.

ومن جانبه، انتقل الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد، وقيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إلى مستشفى 30 يونيو لمتابعة استقبال الحالات وتلقيها العلاج، حيث تفقد أقسام: الطوارئ، والعناية، والداخلي، للاطمئنان على كافة الحالات من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.