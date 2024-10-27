مصرع سائق في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة.. والبحث جارٍ عن مفقودين (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سائق مصرعه اليوم الأحد في انقلاب سيارة (ميني فان) في ترعة على طريق "البريجات - كفر داود" بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثمان السائق. ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المياه بحثًا عن أي مفقودين محتملين.

تم رفع السيارة من المجرى المائي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.