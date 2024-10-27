إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن هذه الحالات تشمل إزالة 37 حالة تعدٍ على أراضٍ مملوكة للدولة بمساحة 1386 مترًا، بالإضافة إلى 115 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة 5 أفدنة و13 قيراطًا، وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى من هذه الموجة.

وأشار إلى أن الموجة الحالية تنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث انطلقت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 1 نوفمبر، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وتختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر، وفقًا للبرنامج الزمني المعد بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.