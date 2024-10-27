إعلان

القيادة تحت تأثير المخدر.. المشدد 15 عامًا لشخصين تسببا في وفاة 4 أشخاص بالقليوبية

06:24 م الأحد 27 أكتوبر 2024

المشدد 15 عامًا لشخصين تسببا في وفاة 4 أشخاص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على "سليمان.س.ه.م.ع" (27 سنة) مراقب عقارات، و"محمد.خ.ا" (22 سنة) طالب بكلية الحقوق بجامعة حلوان، لقيادتهما سيارتين تحت تأثير المخدرات، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبدالوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة بالقضية رقم 9149 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1870 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن الحادث وقع يوم 19 يوليو 2024. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يقودان السيارتين تحت تأثير مخدر الحشيش، مما أدى إلى وفاة الضحايا: مصطفى عادل محمد، مصطفى محي الدين حامد، إسلام أحمد عبد المعطي، وشخص مجهول الهوية.

وأوضحت النيابة أن المتهمين تسببوا في الحادث نتيجة إهمالهما ورعونتهما، إذ قادا سيارتين بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، وأتلفا السور الخرساني للطريق الدائري، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأكدت التحقيقات أن القيادة تحت تأثير المخدرات وعدم الالتزام بالقوانين والسرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في الحادث المأساوي.

حبس متهمين جنايات شبرا الخيمة شرطة قليوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة