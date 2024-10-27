القيادة تحت تأثير المخدر.. المشدد 15 عامًا لشخصين تسببا في وفاة 4 أشخاص بالقليوبية

المشدد 15 عامًا لشخصين تسببا في وفاة 4 أشخاص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على "سليمان.س.ه.م.ع" (27 سنة) مراقب عقارات، و"محمد.خ.ا" (22 سنة) طالب بكلية الحقوق بجامعة حلوان، لقيادتهما سيارتين تحت تأثير المخدرات، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبدالوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة بالقضية رقم 9149 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1870 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن الحادث وقع يوم 19 يوليو 2024. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يقودان السيارتين تحت تأثير مخدر الحشيش، مما أدى إلى وفاة الضحايا: مصطفى عادل محمد، مصطفى محي الدين حامد، إسلام أحمد عبد المعطي، وشخص مجهول الهوية.

وأوضحت النيابة أن المتهمين تسببوا في الحادث نتيجة إهمالهما ورعونتهما، إذ قادا سيارتين بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، وأتلفا السور الخرساني للطريق الدائري، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأكدت التحقيقات أن القيادة تحت تأثير المخدرات وعدم الالتزام بالقوانين والسرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في الحادث المأساوي.