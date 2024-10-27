جامعة المنصورة تستضيف اثنين من أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر (صور)

الدقهلية - رامي محمود

أكد اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبرز قادة سلاح الجو المصري خلال حرب أكتوبر 1973، أن المعارك والمناورات الجوية التي خاضها ورفاقه أصبحت نموذجًا يُدرس في الأكاديميات العسكرية المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها كلية التربية بجامعة المنصورة، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، بهدف تعزيز روح الانتماء والوعي الوطني لدى الطلاب.

أشار المنصوري إلى أن مدينة المنصورة شهدت إحدى أعظم المعارك الجوية، والتي أصبحت عيدًا للقوات الجوية المصرية، وستظل تُدرس للأجيال القادمة.

لفت المنصوري، خلال كلمته، إلى لقبه المحبب "الطيار المجنون"، الذي أطلقه عليه الإسرائيليون نتيجة لشجاعته ومهارته في الاشتباكات الجوية، حيث كان يدخل أراضي العدو بجرأة ويتفوق عليهم في المناورات.

كما سرد المنصوري تفاصيل بعض المناورات التي خاضها، والتي حملت خطورة بالغة، وعرض آراء العدو عنه. وطلب من الحاضرين الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح من ضحوا في سبيل الوطن، مؤكدًا أن عقيدة المصريين هي النصر الدائم.

من جهته، تحدث اللواء طيار أركان حرب سمير عزيز ميخائيل عن أبرز مواقفه خلال حرب الاستنزاف، مشيرًا إلى نجاحه في تنفيذ طلعات جوية أسقط خلالها ثلاث طائرات معادية، من بينها طائرة قادها أفضل طيار إسرائيلي، والذي أصبح فيما بعد قائدًا للقوات الجوية الإسرائيلية بين عامي 1997 و2003.

واستعرض ميخائيل تجربته خلال حرب أكتوبر، حيث كان معرضًا للموت في عدة مناسبات، وأعرب عن اعتزازه بانتمائه للواء 104 سرب 46 في مطار المنصورة. كما أشاد بدور طلاب جامعة المنصورة في تطهير المطار، مما ساهم في استمرار الطيارين في أداء مهامهم القتالية.

وأشار ميخائيل إلى التخطيط الإسرائيلي لاحتلال سيناء وتوفير حياة مستقرة فيها، مؤكدًا أن المصريين لم يسمحوا بذلك وحققوا الانتصار. كما استعرض بعض المناورات التي قادها، مثل تلك التي جرت في منطقة رأس نصراني.

شهدت الندوة حضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد ربه حسين، عميد كلية التربية، والعقيد محمد عبد الباري، مدير إدارة التربية العسكرية، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، الأستاذ المساعد بكلية التربية.