هبوط أرضي أمام شركة مياه الشرب بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الأحد، عن حدوث هبوط أرضي في شارع التحرير بحي شرق سوهاج، مؤكدة أن الخدمات المقدمة للمواطنين لم تتأثر بهذا الحادث.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه يجري الكشف عن أسباب الهبوط الأرضي والعمل على إصلاحه، مشيرًا إلى أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المحافظة، وغرفة الأزمات والطوارئ، وشركات الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات.

وأكد عبدالغفار أن فرق الصيانة والإصلاح تبذل جهودها لإتمام الإصلاح في أسرع وقت ممكن لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

من جانبه، أوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول.

كما يمكن التواصل عبر خدمة واتساب على الرقم 01207125125 أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125). كما يمكن للمواطنين إرسال شكاواهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة: www.scww.com.eg.