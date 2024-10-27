رئيس جامعة المنصورة يستقبل أبطال القوات الجوية في ذكرى انتصار أكتوبر

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، اللواء طيار أحمد المنصوري واللواء طيار سمير عزيز ميخائيل، من أبرز قادة سلاح الطيران المصري خلال حرب أكتوبر 1973، على هامش احتفالية نظمتها كلية التربية بمناسبة الذكرى الـ51 للنصر.

شهد استقبال اللواءين عدد من قيادات الجامعة، بينهم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد ربه حسين، عميد كلية التربية، والعقيد محمد عبد الباري، مدير إدارة التربية العسكرية، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، الأستاذ المساعد بكلية التربية.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالقادة الجويين، مشيدًا بالضربة الجوية الأولى التي وصفها بأنها حدث عظيم سيبقى محفورًا في التاريخ، وأكد أن نصر أكتوبر يبرز شجاعة القوات المسلحة وإصرار الشعب المصري في دعم جيشه حتى تحقيق النصر. وأوضح أن النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية بل اختبارًا حقيقيًا لوحدة الشعب خلف قواته المسلحة، مشيرًا إلى تقدير دول العالم لمصر بعد استعادة أراضيها.

من جهته، عبّر اللواء أحمد المنصوري، الملقب بـ"الطيار المجنون" من قبل الإسرائيليين، عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة وإعجابه بتميزها في مختلف المجالات العلمية والبحثية. وأكد حرصه على نقل تفاصيل بطولات حرب أكتوبر لتحفيز الشباب والطلاب على حماية الوطن ومقدراته.

كما عبّر اللواء سمير عزيز ميخائيل، نائب رئيس أركان حرب القوات الجوية الأسبق، عن فخره بسرد تجربته مع الأجيال الجديدة، مستعرضًا مسيرته من حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف وحتى انتصار أكتوبر.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومي أن انتصار أكتوبر يمثل درسًا في العزيمة والتخطيط الجماعي لمواجهة التحديات، داعيًا الشباب لاستلهام روح النصر في مواجهة مصاعب الحياة وتحديات العصر، سواء في التعليم أو العمل أو التنمية المجتمعية. وشدد على أهمية التمسك بقيم الصبر والمثابرة لبناء مستقبل مشرق للوطن.