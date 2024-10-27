سانت كاترين تفوز بجائزة "أفاسو" كعاصمة للتسامح والسلام والسياحة

جنوب سيناء - رضا السيد:

فازت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بجائزة "أفاسو" العالمية، التي تمنحها اللجنة الدولية العليا لجوائز الاتحاد الإفريقي الآسيوي.

تم الإعلان عن الجائزة خلال احتفالية خاصة بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بهدف تسليط الضوء على مكانة سانت كاترين كوجهة سياحية عالمية تحتفي بالأديان والتسامح والسلام.

أكدت اللجنة أن اختيار سانت كاترين جاء تقديرًا لدورها في تعزيز قيم التعايش السلمي بين الثقافات والأديان، وتوثيق العلاقات بين الشعوب، ما يجعلها نموذجًا عالميًا للسلام والتناغم الحضاري.

وخلال الاحتفال، قدم الجائزة الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي، إلى جانب الخبير السياحي الدولي يانس ثيرنهارت، عضو منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة.

وأعرب اللواء خالد مبارك عن فخره بهذا التكريم، معتبرًا أن الجائزة تعد اعترافًا عالميًا بمكانة سانت كاترين، المعروفة بـ"مدينة التجلي الأعظم"، ودورها البارز في ترسيخ قيم التعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة. كما أكد أن التكريم يعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، بدعم من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال أُقيم في مدينة شرم الشيخ، التي وصفها بـ"المدينة الخضراء الذكية وقبلة السياحة العالمية"، مشيدًا بفوز أحد منتجعاتها بثلاث جوائز من الاتحاد الإفريقي الآسيوي، كأفضل استثمار متطور، وأفضل خدمة، وأفضل إدارة.

كما استعرض اللواء مبارك استراتيجية التنمية المستدامة لمحافظة جنوب سيناء، التي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمس قطاعات تنموية متكاملة، لتعزيز السياحة والاستثمار والزراعة والصناعة. وأكد على أهمية هذه الجهود لتحقيق أقصى استفادة من موارد المحافظة، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة.

وأوضح المحافظ أن الاحتفال يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي كانت انطلاقة لتنمية سيناء وفتح آفاق جديدة للتنمية السياحية المستدامة. كما جدد شكره للاتحاد الإفريقي الآسيوي ولجنة التحكيم على دورهم في دعم التنمية وتكريم النماذج المتميزة.