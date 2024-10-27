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بالصور- مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم السلام العالمي

04:46 م الأحد 27 أكتوبر 2024

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الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "اجعل السلام الداخلي رفيقك" احتفالاً بيوم السلام العالمي، بحضور عدد من طلاب المدارس بالإسكندرية.

ألقت المحاضرة الدكتورة هاجر سلام، أخصائية الصحة النفسية، حيث قدمت شرحًا مبسطًا لمفهوم السلام الداخلي وأهميته في حياة الشباب. كما سلطت الضوء على تأثير السلام الداخلي على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، خاصة في مواجهة التحديات اليومية.

تناولت المحاضرة استراتيجيات التعامل مع التحديات النفسية، بما في ذلك التنمر بجميع أشكاله، وقدمت الدكتورة هاجر سلام نصائح عملية حول كيفية التصدي للتنمر، وبناء الثقة بالنفس، والاعتماد على الدعم الاجتماعي.

شهدت المحاضرة فتح باب الأسئلة للطلاب، حيث تم تسليط الضوء على تجاربهم الشخصية المتعلقة بالتنمر، وشجعت المحاضرة الطلاب على مشاركة قصصهم وتجاربهم لتعزيز الوعي بأهمية التضامن والدعم المتبادل، والتأكيد على ضرورة التحلي بالشجاعة في مواجهة التحديات.

مكتبة الإسكندرية الإسكندرية يوم السلام العالمي طلاب المدارس
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