المنفذ الرئيسي لصادرات مصر لأوروبا.. وفد سلوفاني يزور ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

زار وفد سلوفاني رفيع المستوى، اليوم الأحد، ميناء الإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتعرف على المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ضم الوفد 20 من ممثلي الموانئ ومجتمع التجارة والأعمال والخطوط الملاحية في سلوفينيا، بينهم قيادات ميناء كوبر، فضلًا عن عدد من أعضاء السفارة السلوفانية بالقاهرة.

وأجرى الوفد جولة ميدانية بميناء الإسكندرية ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض لتوضيح مقدار الاحترافية في أداء الأعمال لدى الميناء واستعدادها الكامل لتحقيق التعاون وتفعيله في المجال التجاري مع ميناء كوبر الذي يعد شريكًا هامًا لميناء الإسكندرية.

وبحث الوفد السلوفاني مع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، سبل تعزيز حركة التجارة بين مينائي الإسكندرية وكوبر الذي يعد أحد أهم المعابر الرئيسية لحركة التجارة في شمال المتوسط وصولا إلى جنوب أوروبا.

وشمل اللقاء بحث آليات تحقيق وتعزيز حجم التبادل التجاري من حيث الإمكانيات المتوفرة لدى الميناءين وسبل تيسير الإجراءات وفتح أسواق جديدة باستغلال النقل المتعدد الوسائط المتوافر لدى كل منهما وصولا إلى الدول الحبيسة ودول الجوار.

وأشار رئيس ميناء الإسكندرية، أن ميناء كوبر يعد منفذًا رئيسيًا لحركة الصادرات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية إلى دول جنوب أوروبا، بالإضافة إلى نشاطه الكبير في مجال ترانزيت السيارات والذي تجاوزت معدلاتها في ميناء كوبر خلال عام 2023 حوالي 900 ألف سيارة.

وأوضح حواش، أن ترانزيت السيارات أحد المجالات الهامة التي يسعى الجانب السلوفيني إلى فتح خطوط تبادلية يكون محورها في قارة أفريقيا هو ميناء الإسكندرية ليكون منفذًا ليس فقط إلى السوق المصري ولكن إلى دول الجوار كمحطة ترانزيت.

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على الآليات والمقترحات المحددة لتفعيل وإعادة إحياء مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين ميناء الإسكندرية وميناء كوبر في عام 2017، مؤكدًا جاهزية الميناء لاستقبال مختلف أنواع السفن وكافة أنواع البضائع.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لتفعيل التعاون في العديد من المجالات مثل التدريب وتبادل الخبرات والتحول الرقمي والاستدامة البيئية واتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء خطوط ملاحية ثابتة بين الميناءين.