"أنتو جايين من الغيط".. المدرس المتنمر على التلاميذ في المنيا يعتذر: "مكنش قصدي"

المنيا- جمال محمد:

"إيه شكلكم دا، انتو جايين من الغيط على الفصل!".. جملة في مقطع فيديو لأحد المدرسين أثار حالة من الغضب والاستياء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنمره على ملابس وطريقة كلام عدد من الطلبة والطالبات داخل مدرسة في إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا.

وبعد 48 ساعة خرج المعلم "يوسف. م" والمتهم بالتنمر على الطلاب في فيديو عبر صفحت للاعتذار للأهالي، قائلا: "والله ماكنش قصدي وجميع الطلاب على راسي".

وقال المدرس بعد موجة كبيرة من الغضب ضده، إنه يعتذر لجميع أهالي قرية الجرنوس وطلاب المدرسة جميعاً، مضيفا "مكنش قصدي والله وخاني التعبير.. وجميع الطلاب على راسي.. وأسالوا عليا إزاي بحبهم وبكآفئهم دائما".

وقابل أهالي المنيا ورواد مواقع التواصل الفيديو بحالة جديدة من الغضب، مؤكدين رفضهم لاعتذار المدرس، نظراً لما ارتكبه من اعتداءات بالضرب والتنمر على أطفال صغار بشكل لا يليق بمربي أجيال.

وعبر العشرات من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا، عن استيائهم للفيديوهات المنشورة عبر الصفحات، وأكدوا أن المدرس يعمل في مدرسة التعليم الأساسي بقرية الجرنوس التابعة لمركز بني مزار شمالي غرب المحافظة، مستنكرين ما فعله ووصفوه بالمريض النفسي، ولابد من معالجته وعقابه.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن المدرس حديث التعيين، وممن جرى تعيينهم في مسابقة 30 ألف معلم، وتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، لحين نظر الوزارة في أمره، وذلك بعد إعداد مذكرة تفصيلية حول الأمر.

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