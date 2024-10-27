محافظ المنيا يتفقد مشروعات تسمين الدواجن والمجزر الآلي بالمنطقة الصناعية

المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، المجزر الآلي وعنابر تسمين الدواجن بالمطاهرة شرق النيل، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة والوصول إلى أقصى إنتاجية من إمكانيات المحافظة وتحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء وتشغيل شباب المحافظة وخلق فرص عمل جديدة عن طريق طرحه للمستثمرين وتحقيق عائد اقتصادي لاستغلاله في دعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

أكد المحافظ أن من أهم الملفات التي حرص على دفع العمل بها ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة ، ودعا المستثمرين لشراكة جادة بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، مؤكداً على وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ عنابر تسمين الدواجن التي تم تطويرها من هيئة تنمية الصعيد، واستمع المحافظ لشرح حول عنابر الدواجن وهى عبارة عن 12 عنبرا وتقع على مساحة 16 فداناً ( 75 ألف و 697 متر تقريبا ) بطاقة تسمين 204 آلاف طائر للدورة الواحدة وبطاقة انتاجية 17 ألف طائر للدورة الواحدة، ويتراوح الإنتاج ما بين مليون و500 ألف طائر إلى مليون و600 ألف طائر سنوياً، إلى جانب دورة الإنتاج وخط المياه الرئيسي ومخازن الأعلاف.

كما تفقد المحافظ المجزر النصف آلي والمبنى الإداري الملحق به، ويقام على مساحة 2536 مترا مربعا، بطاقة 1500 طائر /الساعة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل المجزر بداية من دخول الدواجن وعملية الذبح والتنظيف وعملية تطهير المخلفات وتحويلها إلى سماد مروراً بثلاجات حفظ الدواجن حيث يوجد ثلاجات تجميد وتبريد.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، خالد فايز مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، المهندسة نهى فتحي المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، الدكتورة زينب مجدي، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري.