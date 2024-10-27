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المؤبد غيابيا لشقيقين شرعا في قتل شاب بطلقات نارية بقنا

02:21 م الأحد 27 أكتوبر 2024

محكمة جنايات نجع حمادي

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالسجن المؤبد غيابيًا على شقيقين وآخر، بتهمة الشروع في قتل شاب بطلقات نارية بإحدى قرى مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

ترجع بداية القضية إلى يوم 29 أكتوبر من العام الماضي 2023 عندما قطعوا المتهمين عبدالناصر.ع، وشقيقه عبدالعاطي.ع، وآخر من قرية زليتن مركز نجع حمادي الطريق على المجني عليه يُدعى أحمد.ش، يبلغ من العمر 28 عامًا، خلال استقلال دراجته وأطلقوا عليه عدة طلقات نارية قاصدين قتله.

وكشفت التحريات أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه بطلقات نارية بسبب وجود خلافات علة خصومة ثأرية في مركز نجع حمادي، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بالسجن المؤبد على المتهمين غيابيًأ.

محكمة جنايات نجع حمادي قنا مقتل شاب طلقات نارية
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