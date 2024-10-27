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تصدع 3 منازل بسبب هبوط أرضي في الدقهلية.. وقرار عاجل بإجلاء السكان- صور

01:58 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    تصدع 3 منازل بسبب هبوط أرضي في الدقهلية (3)
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    تصدع 3 منازل بسبب هبوط أرضي في الدقهلية (2)
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    تصدع 3 منازل بسبب هبوط أرضي في الدقهلية (6)
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    تصدع 3 منازل بسبب هبوط أرضي في الدقهلية (7)
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    تصدع 3 منازل بسبب هبوط أرضي في الدقهلية (8)
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الدقهلية- رامي محمود:

تسبب هبوط أرضي بشارع الجمهورية بقرية منية سمنود مركز أجا محافظة الدقهلية، فى تصدع 3 منازل دون وجود وفيات أو إصابات بين قاطنيها.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لتفقد موقع الانهيار الأرضي والمنازل المتضررة يرافقه محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة أجا.

وجرى إخلاء المنازل الثلاثة من 3 أسر كانت تقطنها، وفرض كردون أمني بمحيط المنطقة للمنازل المتأثرة والأخرى المجاورة.

وأكد اللواء طارق مرزوق فصل المرافق عن المنازل الثلاثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإزالة مواطن الخطورة حرصا على سلامة وحياة المواطنين وبيان أسباب الحادث.

هبوط أرضي محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية طارق مرزوق الانهيار الأرضي
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