عملية استغرقت 13 ساعة.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال لسان وإعادة بناؤه بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة الغربية، عن نجاح فريق طبي بوحدة جراحة الأورام بقسم الجراحة العامة وقسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة طنطا، فى إجراء عملية استئصال سرطان باللسان.

وأضاف أن العملية المعقدة جرى خلالها استئصال جذري كامل للسان مع عمل تشريح للغدد الليمفاوية بالرقبة مع إعادة بناء لسان جديد باستخدام "سديلة "حرة من الساعد بجراحة ميكروسكوبية دقيقة، وذلك بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا.

وأشار غنيم إلى أن هذه الجراحة تعد إحدى أكبر العمليات في جراحة الأورام تشتمل على خطوات بالغة الدقة والتعقيد استغرقت 13 ساعة كاملة لمريض يبلغ من العمر 60 عاما، يعانى من سرطان متقدم باللسان ومتوغل بعضلات وأنسجة الفم، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة ومنها الأشعة المقطعية على الرقبة وتحليل عينة الباثولوجي والمريض بصحة جيدة دون حدوث مضاعفات أثناء أو بعد الجراحة، فى إنجاز طبى كبير بمستشفيات جامعة طنطا، حيث يتم إجراء مثل هذا النوع من الجراحات فى مراكز محدودة داخل مصر.

كما وجه الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الشكر لجميع الأطباء والأطقم الطبية المشاركة.

والجدير بالذكر أن وحدة جراحة الأورام تستقبل جميع حالات أورام اللسان والوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة يوم الأربعاء من كل أسبوع بالعيادة الشاملة تحت إشراف طبى متميز.