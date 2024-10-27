لبحث التعاون.. وفد الأكاديمية الصينية للعلوم يزور جامعة الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

زار وفد من الأكاديمية الصينية للعلوم برئاسة الدكتور جان جاو، مديرة معهد هانجزو الطبي، اليوم الأحد، جامعة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية المشتركة محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من الدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة للأفرع الدولية، والدكتورة حنان جويلى، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة هالة حمودة، وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث.

وقدم الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عرضًا عن جامعة الاسكندرية وتاريخ إنشائها والكليات والمعاهد المختلفة، فضلًا عن احصائيات النشر بالجامعة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى الأفرع الدولية لجامعة الإسكندرية ومدى التوسع والتدويل في البرامج المختلفة بالجامعة، مستعرضًا بعض المشاريع ذات الاهتمام المشترك مع الأكاديمية الصينية منها إنتاج الحرير الطبيعي.