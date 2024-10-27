كمين "ليلة حمراء" في النخيل.. أحكام بالسجن لـ 3 سيدات ورجلين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 3 سيدات بالحبس سنة مع الشغل، ومعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة شاب بالإكراه بشاطئ النخيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القرني، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار السيد مصطفى الحوراني، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع وقائع القضية رقم 9242 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد سرقة مواطن بالإكراه.

كشفت التحقيقات استئجار المجني عليه "ع.س.م" شقة مصيفية بشاطئ النخيل من المتهمة الأولى "ز.ع.ع" ربة منزل"، وحضرت بعدها رفقة فتاتين أخرتين هما "هـ.س.ع"، و"أ.أ.م"، لقضاء ليلة حمراء.

ووفقًا لأوراق القضية، تركت صاحبة الشقة الفتاتين رفقة المجني عليه وغادرت الشقة إلا أنه فوجئ بحضور المتهمين الرابع والخامس "ي.م.ش"، و"ز.ن.م" وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

هدد المتهمان المجني عليه بأسلحة بيضاء وسرقا مبالغ مالية وهواتف محمولة كانت بحوزته وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أولـ وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.