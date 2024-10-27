"ميكروباصين دخلوا في بعض".. إصابة 10 في حادث مروع بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم مروع على طريق "كفر داود - السادات" بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، جراء اصطدام سيارتين أجرة "ميكروباص".

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 10 أشخاص عقب اصطدام سيارتين أجرة على طريق "كفر داوود - السادات"، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى السادات العام.

وتبين أن الإصابات ما بين خفيفة لمتوسطة واشتباه كسور وكدمات وسحجات، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.