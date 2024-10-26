بالصور.. من هو الطفل أنس الذي صافحه الرئيس السيسي؟

أسوان - إيهاب عمران:

حكايات أبطال من الناس.. عنوان الاحتفالية التي نظمها اتحاد القبائل العربية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن بعض الأبطال والموهوبين من مختلف محافظات الجمهورية منهم الطفل أنس الذى طلب في نهاية فيلم أن يصافح الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجاب الرئيس لطلب الطفل.

من هو الطفل أنس؟

أنس حسين عبد العظيم 12عاما طالب بالصف الأول الإعدادى من محافظة أسوان وبطل رياضي في السباحة وكرة القدم.

ووالدة أنس هي الإعلامية دعاء المشير معدة برامج بقناة طيبة بأسوان التي عكفت على ترييته هو وشقيقتيه ايتن 11 عاما، وآلاء 10سنوات، بعد انفصالها عن زوجها واستطاعت أن تجعل الثلاثة متفوقين دراسيا وأبطال رياضيا.

قال انس أنه منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان منذ عامين وهو يحلم بلقاء الرئيس ومصافحته ولذا عندما تم اختياره في الفيلم التسجيلى اختتمه بطلب أمنيته السلام على الرئيس السيسي.

وأضاف أنس أن استجابة الرئيس لطلبه كان بالنسبة له فرحة لا توصف.