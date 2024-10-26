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8 مصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

11:28 م السبت 26 أكتوبر 2024

سيارة إسعاف - أرشيفية

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أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وقع مساء اليوم السبت بالطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية عرب العوامر بمركز أبنوب.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ناحية كمين عرب العوامر بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة رقم "9642 ن و ل" ميكروباص بأخرى رقم "1689 ي م ر" ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة كلا من :"محمد نصر سليمان" ، و"حسن احمد محمد" ، و"ضياء احمد مصطفى" و "سليمان نصر ابوالحسن" ، و "يسرى عمرو محمود" ، و "محمد سليمان نصر "، و "نصر علاء نصر"، و "البحيرى سيد ابراهيم" .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر ابمحضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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