محافظ المنيا يتفقد سيارات الخدمات الطبية للزيارة المنزلية لإطلاقها لأول مرة في الصعيد

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، سيارات خدمة الزيارة المنزلية، تمهيدًا لإطلاقها لأول مرة في صعيد مصر، بمدينة المنيا،

وتطلق السيارات بعد غد الاثنين ضمن مبادرة “بداية” التي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وتقديم الرعاية لكبار السن وغير القادرين على الحركة، وذلك فى خطوة جديدة نحو تقليل التكدس في العيادات الخارجية بالمستشفيات وتخفيف الضغط عليها.

ووجه المحافظ كلا من اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة سبل الدعم لهذه الخدمة، لضمان توصيل الخدمات الطبية وتقديمها على أعلى مستوى، بحيث تؤدي مهامها على الوجه الأمثل وتكون سندًا فعّالًا للفئات المستهدفة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال تفقده استمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول جاهزية سيارات الزيارة المنزلية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات الأشعة التلفزيونية، والأشعة العادية، والدوبلر، إضافة إلى التحاليل المخبرية وتخصصات طبية تشمل الباطنة، والأطفال، والكلى، والعظام، والجراحة، ومتابعة النساء والتوليد، والأنف والأذن، والأمراض الجلدية، فضلاً عن الخدمات التمريضية ورسم القلب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية المحافظة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية وتقديمها مباشرة إلى منازل المواطنين، بما يحقق التخفيف من معاناة المرضى ويعزز من جودة الخدمات الطبية، ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الاتصال على الرقم: 086/2326236.