بعد استغاثتها.. جامعة قنا تعلن قبول طالبة ذوي الهمم بكلية الصيدلة الأهلية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، موافقة جامعة جنوب الوادي الأهلية، على قبول الطالبة وفاء محمد، صاحبة الهمة العالية في برنامج الصيدلة الاكلينيكية، مؤكدًا دعمه لها بكل ما تملك المؤسسة من إمكانيات، قائلًا:"ألف مبروك لها ولأسرتها الكريمة".

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزارة التعليم العالي التي تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع السياسة الحكيمة الميسرة على المواطنين، واتاحة فرص التعليم العالي لجميع أبناء المجتمع المصري التي يتبناها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور.

وكانت الطالبة وفاء أحمد محمد علي، ابنة قرية الجمالية بمركز قوص في محافظة قنا قدمت استغاثة لرئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي لدعمها وقبولها في كلية الصيدلة لتحقيق حلمها بأن تكون طبيبة صيدلانية.

وذكرت الطالبة وفاء أحمد، في استغاثتها، "أنا من مستخدمي كرسي متحرك منذ تسع سنوات فقد أصبت بشلل نصفي، وأنا في العاشرة من عمري، ونجحت في الصف الثالث الثانوي بمجموع 371 (90.49 %)، وظهرت نتيجة التنسيق طب بيطري، فقمت بالتوجه إلى مؤسسة مصر الخير لطلب منحه وفعلًا تم حصولي علي منحة بكلية الصيدلة بالجامعة الأهلية، وقمت بتقديم الأوراق، وتم تحديد الكشف الطبي بتاريخ 17/9/2024، وقد حصلت علي لائق في الكشف الطبي وبعد ذلك تم تشكيل لجنة ثلاثية وتم اجراء المقابلة، وبعد نتيجة اللجنة الثلاثية بالرفض بسبب الحفاظ علي سلامتي، وهذا مخالف لقانون الإعاقة وعدم التمييز بينهم وبين ذويهم".

وطالبت الطالبة في استغاثتها، بدعمها وقبولها في كلية الصيدلة لتحقيق حلمها بأن تكون طبيبة صيدلانية، قائلةً:"أرجو من سيادتكم الوقوف إلى جانبي ودعمي لتحقيق حلمي، وهو أن أكون طبيبه صيدلانية، فهذا هو حلمي الذي اجتهدت من أجل تحقيقه، فأنتم الداعم لنا مشوار المستقبل الشاق فكل أملي في دعمكم الدائم لنا.. وفقكم الله لما فيه خير للإنسان".