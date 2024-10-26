حالة وفاة جديدة لطالب في جامعة الجلالة متأثرا بإصابته في الحادث



السويس- حسام الدين أحمد:



ارتفع عدد ضحايا حادث أتوبيس الجلالة في السويس، إلى 14 حالة بعد وفاة طالب متأثرا بإصابته، كان يتلقى العلاج بالعناية المركزة بمجمع السويس الطبي.



وقال مصدر طبي مسؤول في السويس، إن الطالب محمد حسين وصل المجمع الطبي يوم الاثنين 14 أكتوبر، مصابا بنزف في المخ ضمن 38 مصابا استقبلهم المجمع.



وأضاف المصدر أن 8 حالات جرى نقلهم للعناية المركزة، خضعوا لعمليات جراحية متنوعة، شملت جراحات العظام والوجه والفكين والجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وتابع المصدر أن 4 من الطلاب المحجوزين بالعناية المركزة تحسنت حالتهم وغادروا المجمع الطبي، بينما بقى 4 أخرين حالتهم غير مستقرة وخطرة، كان الطالب محمد حسين عبدالجواد من بينهم وهو طالب بكية الحاسبات والمعلومات بجامعة الجلالة، وتوفي اليوم متأثرا باصابته.



وأشار المصدر أن مجمع السويس الطبي استقبل 38 مصابا في الحادث الذي وقع عصر الاثنين قبل الماضي، توفى 2 منهم عقب وصولهم المجمع، بينما توفت الطالبة سهيلة أشرف قبل أسبوع، وتوفى الطالب محمد حسين اليوم السبت.

وجرى نقل جثمان الطالب إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمجمع، وإخطار الجهات المعنية لإبلاغ أسرته واتخاذ الإجراءات المتبعة لتسليمهم الجثمان.



وكان طريق "الجلالة- السخنة" شهد انقلاب أتوبيس عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهي منطقة محورية للمتجهين على السخنة وإلى طريق القطامية وطريق الزعفرانة من الجلالة، وأسفر الحادث عن مصرع 12 طالب من طلاب جامعة الجلالة، ارتفع عددهم إلى 14 بعد وفاة الطالب محمد حسين، كما أصيب 34 آخرين كانوا في طريق العودة إلى مقر سكنهم المؤقت بمنطقة بورتو.