بعد إغلاقه 13 عاما.. افتتاح ممشى بورتوفيق بالسويس بحضور رئيس الوزراء- فيديو وصور

السويس_ حسام الدين أحمد:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، افتتاح الممشى السياحي ببورتوفيق بعد تطويره وتجديده.



وجرى فتح الممشى للجمهور الذي ارتبط بالمكان، منذ عقود وكان الممشى هو المتنفس الأول لأهل السويس قبل كورنيس السويس وحديثة السوايسة، وجاء افتتحا الممشى مرة أخرى بعد 13 عاما من إغلاقه، وذلك بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة السويس.



حضر الافتتاح والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء العربي السروي واللواء أحمد الهياتي واللواء سيف الدين جلال محافظي السويس السابقين، ومجموعة من القيادات الأمنية والشعبية ورجال الإعلام بالمحافظة .



وجرت أعمال تطوير وتجديد ممشى بورتوفيق وذلك بالتنسيق بين إدارة الأشغال التابعة لهيئة قناة السويس، ومحافظة السويس، والجيش الثالث الميداني.



وجاءت أعمال التطوير في إطار الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس في مدن القناة، وشملت الأعمال التي نفذتها الهيئة أعمال التخطيط ورفع كفاءة الأرصفة وتمهيد الطرق وأعمال الإنارة الممتدة على طول الممشى، بالإضافة إلى أعمال المزروعات وتطوير الحدائق.

ونشرت صفحة مصراوي بث مباشر للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بمنطقة لسان بورتوفيق، أعقبه عرض مشاهد للمنطقة بعد تطويرها والاطلاله المميزة على المجرى الملاحي للقناة.