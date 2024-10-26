إعلان

بعد إغلاقه 13 عاما.. افتتاح ممشى بورتوفيق بالسويس بحضور رئيس الوزراء- فيديو وصور

05:55 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ممشى بورتوفيق بعد تطويره
  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء والفريق اسامة ربيع ومحافظ السويس ووزيرة التنية المحلية بمنطقة لسان بورتوفيق
  • عرض 7 صورة
    ممشى بورتوفيق بعد افتتاحه
  • عرض 7 صورة
    لسان بورتوفيق
  • عرض 7 صورة
    لسان بورتوفيق
  • عرض 7 صورة
    جانب من المؤتمر الصحفي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس_ حسام الدين أحمد:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، افتتاح الممشى السياحي ببورتوفيق بعد تطويره وتجديده.

وجرى فتح الممشى للجمهور الذي ارتبط بالمكان، منذ عقود وكان الممشى هو المتنفس الأول لأهل السويس قبل كورنيس السويس وحديثة السوايسة، وجاء افتتحا الممشى مرة أخرى بعد 13 عاما من إغلاقه، وذلك بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة السويس.

حضر الافتتاح والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء العربي السروي واللواء أحمد الهياتي واللواء سيف الدين جلال محافظي السويس السابقين، ومجموعة من القيادات الأمنية والشعبية ورجال الإعلام بالمحافظة .

وجرت أعمال تطوير وتجديد ممشى بورتوفيق وذلك بالتنسيق بين إدارة الأشغال التابعة لهيئة قناة السويس، ومحافظة السويس، والجيش الثالث الميداني.

وجاءت أعمال التطوير في إطار الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس في مدن القناة، وشملت الأعمال التي نفذتها الهيئة أعمال التخطيط ورفع كفاءة الأرصفة وتمهيد الطرق وأعمال الإنارة الممتدة على طول الممشى، بالإضافة إلى أعمال المزروعات وتطوير الحدائق.

ونشرت صفحة مصراوي بث مباشر للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بمنطقة لسان بورتوفيق، أعقبه عرض مشاهد للمنطقة بعد تطويرها والاطلاله المميزة على المجرى الملاحي للقناة.

افتتاح ممشى بورتوفيق السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معلم يتنمر على تلاميذه في مدرسة بالمنيا ويتعدى عليهم بالضرب.. والتعليم: تم وقفه عن العمل

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة