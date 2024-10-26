ما حقيقة الفيديو المتداول لـ"ديسك" المدرسة في الإسكندرية؟.. مصدر يكشف التفاصيل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة "ولي أمر طالب" أثناء حمل "ديسك" ومحاولتها مغادرة فناء مدرسة في الإسكندرية، وسط مشاجرة مع عدد من العاملين.

وزعم عدد ممن أعادوا تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع أن السيدة كانت تبرعت به لإدارة المدرسة قبل أن تقوم بتحويل أبنائها إلى مدرسة أخرى، فأصرت على استعادته مرة أخرى.

وتبين أن الواقعة شهدتها مدرسة بإدارة العجمي التعليمية غربي الإسكندرية، ولكن ليست على النحو الذي جرى تداولها به على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- وقع خلاف بين ولية الأمر ومعلمة داخل المدرسة المشار إليها، وتجدد يوم الواقعة مع تحويل المذكورة أبنائها من المدرسة.

وأشار المصدر إلى أن ولي الأمر وزوجها تعديا على المعلمة وجرى استدعاء الشرطة لهما وتمكن زوجها من مغادرة المدرسة فيما حاولت الأخيرة اللحاق قبل وصول الشرطة.

وأضاف أن السيدة لجأت إلى حمل "ديسك" لاستخدامه في الهرب بعد قيام المعلمين والعاملين بالمدرسة بإغلاق البوابات ومنعها من المغادرة لحين وصول قوات الشرطة.

وأكد المصدر أن تبرع المذكورة بالديسك للمدرسة وتمكسها به بعد تحويل أبنائها أمر غير حقيقي، مشيرًا إلى أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.