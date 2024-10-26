صحة الدقهلية: تطعيم 7500 سجين باللقاح الكبدي الفيروسي "بي "

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تحصين 8397 مواطنا خلال شهر سبتمبر ليصبح إجمالي المحصنين بلقاح الكبدي الفيروسي بي 64898 من الفئات المستهدفة من إجمالي 72639 بنسبة تغطية 89% فضلاً عن 7500 سجين من النزلاء الجدد باللقاح الكبدي الفيروسي بي بنسبة تغطية 100%.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه جرى البدء بتطعيم 694 مواطنا بالجرعات الأولى خلال شهر سبتمبر ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية" علاوة على استكمال تطعيم عدد كبير من الفئات المستهدفة، حيث جرى تحصين 540 من العاملين بالمستشفيات والإدارات والمنشآت الصحية التابعة لها بالثلاث جرعات ليصبح إجمالي المحصنين من العاملين 44537 من أصل 50083.

فيما أوضحت الدكتورة حسناء أمين، مسئول مكافحة الفيروسات الكبدية، أن البرنامج حقق نجاحا كبيرًا بتحصين 61 من مرضى الغسيل الكلوي بالقطاع الحكومي والخاص بالأربع جرعات ليصبح إجمالي المحصنين من المرضى 3855 من أصل 4305 بنسبة تغطية 90%، كما تم إعطاء الجرعات المنشطة لعدد 393 مريضاً.

وتابعت أنه جرى تطعيم 7513 من الفئات الأخرى المستهدفة والتي تشمل (عمال هيئة النظافة والتجميل – نزلاء السجون) بثلاث جرعات 2024 ليصبح إجمالي المحصنين بالثلاث جرعات 8697 من أصل 8872، بالإضافة إلى تحصين 6 أطفال من أمهات مصابة بفيروس بي عن طريق مكاتب الصحة.