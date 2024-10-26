مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار في الشرقية

لقي طالب جامعي مصرعه اليوم السبت، أسفل عجلات القطار بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة بمصرع طالب جامعي دهسا أسفل عجلات القطار.

انتقلت قوة أمنية الى موقع الحادث وتبين من التحريات الأولية مصرع طالب جامعي أثناء مروره مزلقان القطار بالمدينة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المعنية لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية وتسليمه لذويه بعد إنهاء تصاريح الدفن.