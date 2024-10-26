مشروعات متوقفة وأخرى لا تُدر ربحًا.. كيف تخطط المنيا لإنقاذ مواردها المُهدرة؟

المنيا- جمال محمد:

سنوات طويلة تعرضت خلالها العديد من المشروعات في محافظة المنيا حالة من الإهمال، بعد أن عمل بعضها لفترات قصيرة ثم تعطلت وأخرى لم تعمل أصلا، وأضاعت على الدولة مئات الملايين من الجنيهات.

مؤخرا بدأت المحافظة وضع قائمة كبيرة من المشروعات لطرحها للمستثمرين للاستفادة منها، لتصل إلى 15 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها السوقية مليارات الجنيهات كانت غير مستغلة.

أول تلك المشروعات التي تُطرح للاستثمار للاستفادة منها، قاعة استراحة كبار الزوار (vip ) وهو مبنى مكون من دور أرضي و 5 أدوار علوية، وخدمات السطح وهيكل خرساني، وتقع في مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، على مساحة 4781 متر مربع، وخصصت المحافظة نشاطه ( فندقي – تجاري – إداري ).

وثاني المشروعات "الحديقة الدولية" والتي تعد أشهر متنزهات المنيا وأكبرها، ولكنها عانت من الإهمال في السنوات الأخيرة، ولم تعد تدر ربحًا للمحافظة، وتحتاج إلى تطوير شامل، ورغم تعاقب العديد من المحافظين عليها والوعد بتطويرها للاستفادة منها بدلا من حالتها القائمة، إلا أن ذلك لم يحدث، لذلك جرى طرحها كذلك.

وتبلغ مساحة الحديقة الدولية بالمنيا نحو 21 فدانًا، بواجه على النيل 420 متر تقريبًا، وتقع شرق النيل بمنطقة أبو فليو، وقررت المحافظة طرحها للاستثمار لتحقيق أكبر استفادة مادية منها، بدلًا من عملية تطويرها التي ستكلفها مبالغ طائلة.

كذلك الأمر عزمت المحافظة على طرح حديقة 25 يناير والتي تقع بشرق النيل بمدينة المنيا، على مساحة 6400 متر، للاستثمار كنشاط ( تجاري – إداري – ترفيهي)، وقطعة أرض فضاء بجوار مصنع البلاط على حافة نهر النيل بمدينة المنيا ( تجاري إداري ) على مساحة 969 متر تقريبا.

وفي مدينة المنيا الجديدة تقرر طرح 3 قطع أراض للاستثمار وهي: قطعة أرض فضاء بجوار ميدان تويتي ويطلق عليها اسم ( الحديقة المظلمة ) ومساحتها 5 أفدنة لعمل نشاط ترفيهي، وكذلك أرض المجمع الخدمي بعمارات الإسكان ومساحتها 3531 متر مربع، داخل مساحة العشرة أفدنة، وتخصص لها النشاط كمول تجاري، كما تطرح المحافظة قطعة أرض ثالثة بمدينة المنيا الجديدة ومساحتها 15 فدانًا، لعمل نشاط ترفيهي.

كما أعلنت محافظة المنيا استكمالًا لمحاولة جذب المستثمرين وتحسين مواردها طرح مصنع السماد وهو قطعة أرض عليها بعض المباني ومسورة وبها محول كهرباء، تقع بالمنيا الجديدة على مساحة 5 أفدنة لعمل نشاط صناعي، وكذلك قطعة أرض جهاز التعمير (مركز التشييد والبناء) عليها بعض المنشآت خلف مبنى التنظيم والإدارة تطل على كورنيش النيل بمدينة المنيا لعمل أنشطة (فندقية – إدارية تجارية)، وتقع على مساحة 12400 متر.

كذلك نجد مرسى النيل بقرية جبل الطير، وهي قطعة أرض فضاء على مساحة 1400 متر، وتخصص لها نشاط ترفيهي، إذ تعد القرية من القرى الرائدة في استقبال السائحين لوجود دير السيدة العذراء بها.

كما طرحت المحافظة أرض فضاء مساحتها 1200 مترًا، خلف قاعة المؤتمرات بمدينة المنيا الجديدة، لعمل نشاط "شاليهات".

وفي مركز ملوي، تقرر كذلك طرح 560 فدان لعمل مجمع إسكان متكامل، وتقع تلك المنطقة عند مدخل قرية دير البرشا بالقرب من الظهير الصحراوي الشرقي لمركز ومدينة ملوي، وكذلك طرح قرية السيول بمركز سمالوط منطقة السرارية، وهي قطعة أرض عليها بعض المنشآت مساحتها 27 فطان تقريبا، لعمل مجمع إسكان متكامل.

قررت المحافظة كذلك استغلال الجزء الجنوبي من كورنيش النيل بمدينة المنيا والذي يعاني من إهمال شديد، وتقرر طرح 2 كيلو متر بكورنيش النيل جنوب مدينة المنيا لتطويره.

فيما طرحت المحافظة عنابر دواجن ومجزر آلي بمنطقة المطاهرة بشرق النيل للاستثمار، وتقع عنابر الدواجن على مساحة 18 فدانا ( 75 ألف و 697 متر تقريبا ) بطاقة تسمين 204 ألف طائر للدورة الواحدة، و المجزر الآلي على مساحة 2536 متر مربع، بطاقة 1000 طائر / للساعة.