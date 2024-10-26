تنفيذي الغربية يوافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 321 قرية وعزبة

الغربية - مروة شاهين:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في جلسة اليوم السبت، على تحديث الأحوزة العمرانية لـ 43 قرية تابعة لمراكز (السنطة - المحلة الكبرى- زفتى- سمنود - طنطا- قطور- كفر الزيات)، و31 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- قطور- كفر الزيات ) و247 عزبة تحديث الحيز العمراني تابعة لمراكز (المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- طنطا – قطور- كفر الزيات).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 91% والعزب 63.5% وجار إنهاء جميع الأحوزة العمرانية.

وأشار الجندي الى أن المحافظة حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، و الرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.