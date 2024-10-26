محافظ المنيا: 110 آلاف خدمة صحية مجانية بالمستشفيات خلال شهر

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة خلال الشهر الماضى بلغ 110 آلاف و465 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 87 ألفا و24 مواطنا، إلى جانب خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 23 ألف و441 حالة.

كما تم إجراء 3550 عملية جراحية بالمستشفيات، و خدمات عناية مركزة لعدد 885 حالة، وخدمات حضانات لعدد 616 طفلا وعمليات جراحية لعدد 3307 حالة.

وأوضح الدكتور عاصم كمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أنه تم تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 1185 حالة بإجمالى 12843 جلسة غسيل كلوى، و 852 علاج طبيعى بإجمالى 3184 جلسة علاج طبيعى، وإجراء 370 حالة ولادة، و تقديم 41075 خدمات تحاليل طبية لعدد 11566 حالة. بالإضافة إلى 12288 أشعة عادية و4250 أشعة فوق صوتية و1426 أشعة مقطعية، و2350 رسم قلب، و5 حالات مناظير، 307 إيكو، و668 c.arm.