محافظ المنيا يسلم عقود وحدات سكنية لأسر أولى بالرعاية في صفط الشرقية

المنيا- جمال محمد:

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، بتسليم 4 عقود وحدات سكنية لأسر أولى بالرعاية من أبناء قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، في إطار استراتيجية شاملة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد جزءًا من المبادرة الرئاسية “بداية”، التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل.

من جانبهم، أعرب المستحقون عن سعادتهم البالغة بالحصول على الوحدات السكنية، مقدمين امتنانهم لما تقدمه المحافظة من تسهيلات ودعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات.

وكان اللواء كدواني قد أصدر توجيهاته في وقت سابق لإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بفحص الحالات الإنسانية الأربع المقيمة بمركز المنيا، التي تقدمت بطلبات للحصول على وحدة سكنية خلال لقاء خدمة المواطنين، وتم إجراء بحث اجتماعي عن الحالات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدات وفقًا للإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع الفئات وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة، وفي مقدمتها “بداية جديدة لبناء الإنسان” وحياة كريمة”، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المخصصة تحتوي على غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، مما يوفر سكنًا آمنًا ولائقًا لهذه الأسر.