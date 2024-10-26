ضبط أغذية منتهية الصلاحية وأعلاف مجهولة المصدر في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن تحرير 59 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 25 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و13 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس، وسجل زيارات وتوقف عن ممارسة النشاط.

كما جرى التحفظ على 20 كيلو عسل، و16 عبوة زبادي لدى إحدى التجار غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 100 كجم سكر تمويني، قبل بيعها بالسوق السوداء، كذلك ضبط 3 طن أعلاف، وردة مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.