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أجواء شتوية رائعة تجذب السائحين في أسوان - فيديو وصور

03:11 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    أجواء شتوية رائعة تجذب السائحين في أسوان (4)
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    أجواء شتوية رائعة تجذب السائحين في أسوان (5)
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    أجواء شتوية رائعة تجذب السائحين في أسوان (2)
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    أجواء شتوية رائعة تجذب السائحين في أسوان (8)
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    أجواء شتوية رائعة تجذب السائحين في أسوان (10)
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أسوان - إيهاب عمران:

تشهد محافظة أسوان، هذه الأيام تحسنًا كبيرًا فى حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار الشهرين الماضيين.

وبلغت درجة الحرارة العظمى اليوم السبت في محافظة أسوان 34 والصغرى 16 درجة.

وتشجع هذه الأجواء السائحين الأجانب والمصريين على زيارة المحافظة والاستمتاع بالطقس المعتدل وزيارة الأماكن السياحية والأثرية.

وتشهد المحافظة مع بداية الموسم الشتوى ارتفاع معدلات الحجز بفنادق أسوان الثابتة والمتحركة، ما يبشر بموسم سياحي رائع.

أسوان حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
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