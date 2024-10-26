لمواجهة جشع التجار.. 103 منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في سوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج حرص الدولة على توفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتوسع في إقامة معارض سلعية طوال العام؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن تلك المعارض توفر العديد من السلع الغذائية، واللحوم البلدي، وكل ما تحتاجه الأسرة، بنسب تخفيض عن مثيلاتها بالأسواق، مشيرًا إلى أن تعدد المعارض وانتشارها في مختلف الأماكن تساعد على خلق منافسة بين التجار، ما يجعل المواطن يتمتع بجودة سلع وأسعار غير مبالغ فيها.

وأوضح "سراج" أن هناك متابعة وإشراف دائم من الجهات المعنية بتلك المعارض، لضمان جودة وصلاحية المنتجات، ووضع بيان الأسعار قبل وبعد التخفيض، مشددًا على مراجعة المنتجات من مديرية التموين والطب البيطرى ومباحث التموين، والجهات المعنية قبل عرضها للمواطنين.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في توفير 103 معرض ومنفذ ثابت ومتحرك بمختلف مدن وقرى المحافظة، منها 73 منفذ ثابت، و30 منفذ متحرك؛ لتغطية جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى القوافل التموينية التي تنظمها مديرية التموين ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" والتي تجوب جميع القرى.

ولفت "سراج" إلى انتشار 27 منفذ تابع للقوات المسلحة، و9 منافذ بالتعاون مع الأحزاب، و18 منفذ تسويقي متنقل، و3 سيارات متنقلة لبيع الأسماك من بحيرة ناصر، بالإضافة إلى 29 منفذ للشركة المصرية بمختلف مراكز المحافظة، و12 منفذ أمان.