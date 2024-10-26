إعلان

بالفيديو والصور- حريق هائل بعدد من المحال التجارية أمام موقف دمنهور بالبحيرة

02:36 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل بعدد من المحال التجارية أمام موقف دمنهور بالبحيرة (4)
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل بعدد من المحال التجارية أمام موقف دمنهور بالبحيرة (3)
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل بعدد من المحال التجارية أمام موقف دمنهور بالبحيرة (2)
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل بعدد من المحال التجارية أمام موقف دمنهور بالبحيرة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب اليوم السبت، داخل متجر للهواتف، بمحيط مجمع مواقف دمنهور، وانتقل إلى عدد من المحال المجاورة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين نشوب الحريق داخل المتجر أمام بوابة 9 بالموقف بسبب ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.

أسفر الحادث عن خسائر بمحتويات المتجر جار حصرها، كما امتد مخبز مجاور واجهتي متجرين متجاورين.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، والوقوف على أسبابه.

قوات الحماية المدنية محافظة البحيرة السيطرة على حريق سيارات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لمواجهة جشع التجار.. 103 منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في سوهاج- صور

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة