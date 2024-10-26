بالفيديو والصور- حريق هائل بعدد من المحال التجارية أمام موقف دمنهور بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب اليوم السبت، داخل متجر للهواتف، بمحيط مجمع مواقف دمنهور، وانتقل إلى عدد من المحال المجاورة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين نشوب الحريق داخل المتجر أمام بوابة 9 بالموقف بسبب ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.

أسفر الحادث عن خسائر بمحتويات المتجر جار حصرها، كما امتد مخبز مجاور واجهتي متجرين متجاورين.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، والوقوف على أسبابه.