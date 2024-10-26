بتكليف من الطيب.. رئيس جامعة الأزهر يصل الأقصر لمتابعة واقعة تسمم الطالبات - صور

الأقصر - محمد محروس:



استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور عبد الوهاب فكري، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وذلك بمقر المدينة الجامعية بكلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمتابعة الحالة الصحية للطالبات المصابات بالتسمم بعد خروجهن من المستشفى ومعرفة تداعيات الأحداث، يأتى في إطار حرصه على المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وفور الإعلان عن حالات التسمم فى صفوف طالبات جامعة الأزهر بالأقصر قامت الجامعة بتجهيز غرفة متابعة لمعرفة الأسباب الرئيسية الخاصة بهذه الواقعة.

وأكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، استقرار الحالات الصحية لطالبات المدينة الجامعية بالأقصر، وخروج جميع الحالات من المستشفى، وبفضل الله لا توجد الآن أي حالة في المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إبقاء أطباء داخل المدينة لمتابعة أي حالات طارئة.

وأوضح الدكتور عبد المالك - وفقًا لبيان المركز الإعلامي للجامعة- أن قيادات الجامعة بفرع أسيوط تحركت فور علمها بالخبر وفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأضاف أنه ظلت المتابعة مستمرة لحظة بلحظة من الإمام الأكبر، ورئيس الجامعة، وتكاتفت جميع أجهزة الدولة بمحافظة الأقصر للاطمئنان على الطالبات، وقد خرجن من المستشفى بعد أن تم توقيع الفحص الطبي عليهن، وتبين عدم وجود تسمم.

وأشار عبد المالك إلى أنه جار التحقيق في ملابسات الموضوع بمعرفة الجهات المختصة.







