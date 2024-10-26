افتتحها وزير التعليم العالي.. تفاصيل 10 مشروعات جديدة بتكلفة نصف مليار جنيه بالإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:



بتكلفة 514 مليون جنيه، افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية والمستشفيات التابعة لها.

الأوعية الدموية

أولى تلك المشروعات هي وحدة قسطرة الأوعية الدموية بمستشفى سموحة الجامعي التي تعتبر من أحدث وحدات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، وتحتوي على جهاز حديث للقسطرة.

وتخدم وحدة قسطرة الأوعية الدموية قطاعًا عريضًا من المرضى المُترددين على مستشفيات جامعة الإسكندرية، وما حولها من محافظات.

عناية القلب

وفي مستشفى سموحة الجامعي، افتتح الوزير وحدة عناية القلب، وهي مُجهزة بوحدتين لقسطرة القلب والشرايين التاجية وجهاز الثاقب الحلزوني Rotablator وجهاز الموجات فوق الصوتية داخل الشرايين التاجية IVUS، وتعمل الوحدة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

مستشفى المواساة

ومن سموحة الجامعي إلى مستشفى المواساة، شملت الافتتاحات مبنى مانشستر وهو مُخصص للدراسة لطلاب البرنامج المُشترك في مجال الطب والجراحة، بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية.

ويتكون المبنى من مبنيين، أحدهما إداري، والثاني تعليمي، يتكون من 4 طوابق، ويضُم مدرجات، ومعامل حاسب آلي، ومعامل للمُحاكاة الإكلينيكية، وقاعات تدريس صُغرى ومكتبة.

مدرج 1 هندسة

وأعيد افتتاح مدرج 1 بكلية الهندسة بالجامعة بعد إعادة تطويره وتجديده، والذي يضم عدد من الغرف المجاورة، بالإضافة إلى بعض المُلحقات لتحويله إلى مركز مُتكامل للمؤتمرات بالجامعة.

ويتكون المركز من قاعة رئيسة ومُلحق بها خمس قاعات ندوات بمساحات مختلفة مُجهزة بشاشات ذكية لاستضافة الندوات والفعاليات المختلفة، وتضم القاعة الرئيسة مسرحًا مُجهزًا بكافة الوسائط التكنولوجية؛ لاستضافة مختلف الفعاليات، سواء الثقافية أو الفنية أو العلمية، بالإضافة إلى قاعة لكبار الزوار، وغرف الخدمات وتغيير الملابس في حالة العروض الفنية.

5 مشروعات بـ "الأميري"

وفي المستشفى الرئيسي الجامعي، جرى افتتاح وحدة جراحات طب عيون الأطفال ومركز السمع والاتزان بمركز خدمات اليوم الواحد بعد تطويرهما، وكبسولة جراحات أورام المخ والأعصاب الأولى من نوعها في الإقليم الشمالي، بالإضافة إلى افتتاح بعض وحدات العناية المركزة.

وتضمنت أعمال تطوير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية افتتاح المعمل المركزي للتحاليل بعد تطويره ليصبح معملًا مركزيًا مميكنًا لتقليل نسبة الأخطاء البشرية وزيادة دقة التحاليل الطبية.

الحضرة الجامعي

وشملت أعمال التطوير مستشفى الحضرة الجامعي، إذ جرى افتتاح وحدة علاج الإصابات وإصابات العمود الفقري ووحدة السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعي والتي حصلت على الاعتماد من منظمة السكتة الدماغية العالمية.

بينما جرى افتتاح مبنى العلاج الإشعاعي لعلاج أورام الأطفال بمستشفى برج العرب الجامعي ما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والخدمات الطبية المُقدمة لعلاج الأطفال المُصابين بالأورام الخبيثة.









