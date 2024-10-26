إصابة 15 عاملا في حادث على طريق السويس بالإسماعيلية

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 15 عاملا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق "الإسماعيلية- السويس" الصحراوي.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة عن انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال، علي طريق السويس الصحراوي.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقال مصدر طبي إن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وسؤال المصابين.