بمشاركة 100 شاب وفتاة.. انطلاق معسكر "الرياضة من أجل التنمية" بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:



أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات معسكر "الرياضة من أجل التنمية" بمدينة رأس سدر، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى إطلاق المعسكر بمدينة رأس سدر امتدادا للفعاليات التي جرى إطلاقها بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة 100 شابًا وشابه، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الرياضية.

وأوضح أن المعسكر يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبات العملية، تحت إشراف مجموعة من المدربين المحترفين الذين يسعون لتطوير قدرات المشاركين وتحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي.

ولفت إلى أنه جرى إطلاق المعسكر تفعيلا للمبادرة الرئاسية " بداية"، التي تعكس حرص الدولة على تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، واجتماعيًا.

أكد أن المديرية تواصل تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للتنس الطاولة براعم، بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، بمشاركة 30 لاعبًا.