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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بأسوان

12:38 م السبت 26 أكتوبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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أسوان - إيهاب عمران:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين ربع نقل، اليوم السبت، بطريق وادى العلاقى بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق وادى العلاقى ووجود مصابين ومتوفين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 أخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

حادث تصادم تصادم سيارتين محافظة أسوان محمد أبو الليل مدير أمن أسوان
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