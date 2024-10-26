بالصور- رئيس الوزراء يتفقد مجمع السويس الطبي

السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مجمع السويس الطبي يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح مدير المجمع الطبي عن إمكانيات المجمع والأقسام الداخلية وتجهيزات غرف العمليات، وجهود الأطقم الطبية منذ التشغيل التجريبي للمجمع.

ويضم مجمع السويس 8 منشآت وهي "المبنى الرئيسي، مبنى العيادات، مبنى سكن الأطباء، مبنى سكن التمريض، المباني الخدمية"، يضم 64 عيادة خارجية، وسعة سريرية 427 سرير، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات.

كما يضم المبنى وحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق".

ويشمل المجمع عددًا من الأقسام الطبية، تشمل "جراحة الأوعية الدموية، قسم الحروق، وحدة السكتة الدماغية، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، جراحة الصدر، جراحة المخ والأعصاب، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، العلاج الطبيعي والتأهيل، الُكلي، جراحة المسالك، ووحدة المناظير، الجلدية، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، النفسية والعصبية، الرعايات المركزة، حضانات المبتسرين، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصي.

ويضم المجمع قسمًا للمعامل "الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، الميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة "البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبي، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، المقطعية، الماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي والصيدليات بالمجمع.