خضار وفاكهة من الأرض للمستهلك.. افتتاح سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية- فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم السبت، مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارات الزراعة، والصناعة، والتعاون الدولي، والاتحاد العام للغرف التجارية.

حضر الافتتاح فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الإيطالي، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلي كواروني، وأحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والأوروبية، وقيادات وزارة التموين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن سوق المزارعين يهدف إلى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض إلى المستهلك بدون وسيط، مما يساهم في توفير منتجات بجودة عالية وأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن السوق سيقام بشكل مستمر وأسبوعي على مدار العام.

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين، وتقليل التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، كما يسعى إلى تنشيط المجتمعات الريفية وتوفير سبل العيش لصغار المنتجين والصيادين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد الوظائف للزراعة وصيد الأسماك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويهدف مشروع "سوق اليوم الواحد" إلى توفير منصة تسويقية مؤقتة للمزارعين والمنتجين لعرض وبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين.

ويمثل السوق فرصة لتجاوز الحلقات الوسيطة في سلسلة التوريد، ما يسهم في خفض أسعار المنتجات الغذائية وتوفيرها بأسعار تنافسية.

هذه المبادرة تُعزز من قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق بشكل مباشر، وتحقيق أرباح أكبر، كما تدعم المستهلكين بتقديم منتجات طازجة ومضمونة الجودة بأسعار مخفضة.

ويجرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة الإسكندرية ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.

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