بالصور- رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات مشروع "داره" بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقود الوحدات السكنية بمشروع "داره" في السويس بمشاركة اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية.

وذلك بحضور الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبدالغفار نائبي رئيس الوزراء، ووزراء التعليم والتنمية المحلية ورئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للسويس، والقيادات التنفيذية.

ويضم مشروع داره في السويس 13260 وحدة سكنية، موزعة على 3 قطع بحي عتاقة، مساحة الوحدة 90 متر، تضم 3 غرف كاملة التشطيب في تجمع سكنى على طراز "الكمبوند" محاط بسور وبوابات للدخول والخروج، متكامل الخدمات.

وجرى تنفيذ مشروع داره بحي عتاقة، ويقع في ثلاث مناطق بمساحة إجمالية 193 فدان، لإنشاء 13260 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا لكل وحدة، مدعومة بالخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويقع مشروع "داره" في 3 مناطق أو قطع، الأولى موقعها أمام حي عتاقة على مساحة 53 فدان، وهي المساحة الأصغر، والثانية بجوار مساكن النهضة على مساحة 60 فدان، والثالثة 80 فدان شمال مدينة الصفا، ويوفر المشروع وحدات سكنية بنفس المساحة 90 متر بالقطع الثلاث.

ويمتد المشروع الذي تفقده رئيس الوزراء من منطقة التوفيقية وصولا إلى شارع إبراهيم نافع بمدينة السلام 2، وتضم 158 عمارة سكنية، بعدد وحدات 3720 وحدة، ويستهدف صندوق التنمية الحضرية تسكين 18600 فرد بالوحدات المشار إليها، بمتوسط كثافة سكانية 357 فرد لكل فدان.

كما يضم المشروع 108 وحدة تجارية و72 وحدة إدارية، إضافة إلى سوق يضم 16 محل دور أرضي وأول على مساحة 1300 متر، بالإضافة إلى مسجد على مساحة 750 متر يتسع لـ 500 مصلي، وحضانة على مساحة 230 متر مسطح، ومخبز يضم خطين للإنتاج.